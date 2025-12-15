台東「無圍牆巨蛋經濟學」 榮獲政府服務獎

第八屆政府服務獎，今(15日)天舉行頒獎典禮，台東縣府以「無圍牆巨蛋經濟學」，榮獲社會創新共榮獎，更是連續七年獲得政府服務獎的肯定，縣長饒慶鈴率領團隊北上領獎。

圖／TVBS

主持人：「恭喜台東縣政府交通及觀光發展處，我們有請饒慶鈴縣長代表領獎。」

台東縣長饒慶鈴，從行政院副院長鄭麗君手中接下獎座，第八屆政府服務獎，15日下午舉行頒獎典禮。

台東縣府以「無圍牆巨蛋經濟學-臺東『自然×音樂』和諧交響曲」，榮獲社會創新共榮獎，更是連續七年獲得政府服務獎的肯定。」

台東縣長饒慶鈴：「台東縣政府這幾年一直努力在做，無圍牆巨蛋經濟演唱會，最主要是希望把音樂不只是音，而是透過說故事，以及環境的方式來讓大家，音樂其實是其中一個帶領大家，進入台東一個環境的方式。」

而民間協力合作團體「臺東縣池上鄉文化藝術協會」也共同獲獎，展現縣府與民間共同推動無圍牆巨蛋音樂會的成果。

台東縣府交觀處長卜敏正：「我們將音樂活動變成音樂產業，我們結合在地的音樂人才，還有我們星空導覽人才，還有各式地方的導覽人才，再加上我們旅宿業的結合，我們讓音樂活動不只是音樂。」

交觀處長表示，旅客到台東不僅能參加各種活動，更重要的是讓在地產業能夠深耕，並栽培在地人才。

