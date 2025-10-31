台東 皮蛇疫苗 400名額明年免費打

台東縣長饒慶鈴（中）10月31日宣布明年起補助長者及高風險對象免費施打2劑帶狀皰疹疫苗，國民黨台東縣議員章正輝（右）出席記者會並關心實施情形。（蔡旻妤攝）

台東縣政府10月31日宣布明年起補助特定高風險對象免費施打2劑帶狀皰疹疫苗，台東縣議員章正輝肯定縣府推動優良政策，但要求衛生局必須主動通知符合資格者前往接種。衛生局強調，會主動公告相關資訊，全縣16個衛生所已展開前置作業，預計會有400名鄉親受惠，不少曾經歷「皮蛇」之苦的患者得知消息後紛紛拍手叫好。

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，帶狀皰疹的發生率逐年上升，接種疫苗雖能有效預防，但1劑疫苗的費用高達近萬元，令多數民眾卻步。

為了降低弱勢族群及長輩施打帶狀皰疹疫苗的負擔，東縣府拍板定案，明年將以縣預算購買800劑疫苗，提供給400名符合條件的民眾，免費接種2劑疫苗，民眾完成疫苗接種後，整體保護力可達9成，且10年後的保護力仍可維持8成。

患者蕭小姐回憶，罹患皮蛇初期誤以為是皮膚過敏，直到症狀擴大就醫後才確診帶狀皰疹，由於在年輕時期發病，所以疼痛感較輕微，經治療1個月後康復，但若是年長者確診，恢復期較長，加上神經痛難以忍耐，可能會相信民俗療法或偏方，反而導致病情加劇，所以政府若能普遍推廣帶狀皰疹疫苗，絕對是好事。

章正輝指出，東部的衛生醫療資源不比都會區，尤其偏鄉醫療資源缺乏，居民以長者居多，常得忍受皮蛇及其他疾病之苦，所幸衛生局推出補助帶狀皰疹疫苗的政策，這對偏鄉來說是一大福音，他要求衛生局後續要主動通知符合資格者前往接種疫苗。

對此，衛生局長孫國平說明，帶狀皰疹疫苗的補助對象以50歲以上的低收及中低收入戶，以及65歲（原住民55歲）以上的8類特定疾病患者為優先，他們會主動公告相關資訊，符合民眾可至各鄉鎮衛生所接種。