台東「空軍士官泥醉酒駕闖紅燈」遭判刑！軍方震怒：決不寬貸

台東志航基地去年先爆出F-16戰機飛行員在營內飲酒，上月中旬再有地勤士官酒駕騎車返家途中闖紅燈，遭攔下後一測酒測值竟高達每公升1.01毫克，已達泥醉狀態，近日他遭判3月徒刑，軍方震怒強調將依規嚴懲，絕不寬貸。

台東的志航空軍基地。（圖／中天新聞）

這起發生在去年12月14日凌晨的醜聞，胡姓士官當天是休假，跟朋友在KTV飲酒作樂到凌晨4點多，酒駕騎機車返家，行經台東縣政府前的路口還闖紅燈，引起巡邏員警注意，警方於是尾隨一路觀察他的騎車狀態，最終在強國街將他攔停，員警靠近時，胡男身上濃厚酒氣撲鼻而來，經檢測酒精濃度飆達1.01毫克，當場被上銬帶回派出所偵辦。

廣告 廣告

事實上，這也是志航基地去年第二起酒駕醜聞，先是有F-16戰機飛行員林姓上尉，在上機執行飛行任務前，被測出酒測值每公升0.04毫克，當下軍方將任務緊急取消，險險避過一場「醉飛」事件，如今再有地勤士官喝到泥醉酒駕騎車。

台東地方法院審理時認為，胡男身為軍職人員應具備更高法治觀念，卻酒後上路危害交通安全，因此依公共危險罪判刑3月。志航基地對此回應，將秉持「酒駕零容忍」態度，除配合司法判決外，內部也將進行行政懲處，絕不寬貸。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

影/桃園「5樓燒到8樓」重大火警！ 竟是街友亂燒垃圾釀禍

影/新北醉漢搭小黃霸車運將報警 狂譙踹傷警遭逮捕送辦

新北三峽貨車擦撞母女雙載機車 女騎士命危送醫不治