台東 紅單過多 罰金預算遭砍2000萬

台東縣警察局明年罰單歲入預算1億2093萬6000元，議員18日批目標過高，議會最終通過刪減2000萬元。圖為警察局長蔡燕明（站立者）。（蔡旻妤攝）

台東縣議會18日審查警察局編列的「罰金、罰鍰及怠金」預算案時，議員古志成針對罰金歲入1億2093萬6000元提出質疑，他認為交通執法雖有助行車安全，但過高的罰單目標已造成民眾、觀光業者及基層員警多方壓力，建議刪減2000萬元預算，獲其他議員附議，最終無人反對、決議通過。

古志成指出，包括南迴及海線「明明路很寬敞、卻限速60公里」，甚至有警員為績效跑到鄉間小路或部落取締違規，手段已違反比例原則，引發鄉親反感。他強調，高額罰單不僅影響民眾荷包，也衝擊觀光形象，「遊客來台東，動不動就被開罰單，觀光愈來愈低迷」。

劉姓民眾直言，「限速50、60根本不合理」，寬敞馬路只要輕踩油門就可能超速。他抱怨，台東到高雄、花蓮動輒3小時，南迴公路改善後雖可省下半小時，但沿路測速照相仍多，台東人的時間依舊耗在路上。他更質疑警方罰單年年超收，僅編1億餘元預算，根本是「想假裝沒開那麼多紅單」，強調「外地客只要被開1張罰單，下次不爽就不來了」。

陳姓民宿業者透露，遊客確實抱怨台東測速密集，「來1趟可能吃上2、3張罰單」，但他認為，觀光低迷主因是國旅成本上升與國外旅遊解封，罰單只是影響遊客心情的一部分。並說，台東交通時間長，高雄、花蓮開車3小時，火車雖快但仍不如國外航班方便，「住高雄的人飛日本沖繩1小時多就到了，反而覺得台東比日本還遠」。

面對民意，台東警察局交通隊回應，截至今年9月底，罰鍰收入約1億5000萬元，較去年約1億9000萬元略降。罰鍰收入為縣府總預算一部分，屬浮動項目，非執法目標。目前已針對事故易發路段採取精準取締，並盡量以勸導替代開罰的「溫度執法」。

交通隊承認，遊客收到罰單確實會不舒服，但固定測速照相主要是為控速、保障行車安全，未來將評估以標誌、標線取代部分執法方式，降低民眾對執法過嚴的感受。