台東 聚眾施暴後和解 2男獲輕判

台東市今年7月發生街頭聚眾施暴案，廖男、陳男2名被告夥同1名少年，在公共場所攜電擊棒等物施暴，造成被害人受傷。法院認定行為依法可加重刑度，但因犯行短暫、事後調解完成，裁量不予加重，依妨害秩序罪判2名被告各6個月徒刑；少年另案審理，可上訴。

判決指出，今年7月16日晚間10時許，郭姓少年在台東市因細故與陳姓被害人發生口角，衝突擴大後，郭隨即聯絡廖男與陳男到場聲援，3人隨後在公共場所聚集，對陳姓被害人施暴。

衝突過程中，郭姓少年率先持安全帽攻擊被害人頭部，廖男除徒手毆打外，並以隨身攜帶的電擊棒攻擊，陳男則以腳踹方式加入施暴行列，衝突造成陳姓被害人頭皮、臉部多處擦挫傷，並有牙齒鬆動位移等傷勢，現場一度引發周邊民眾側目。

警方接獲報案後趕抵現場，當場將廖男與被告陳男以現行犯逮捕。法院指出，3人結夥在公共場所施暴，足以造成公眾恐懼不安，破壞社會秩序；且2名被告均為成年人，明知同行者為未滿18歲少年，仍共同犯案，並攜帶電擊棒等凶器，依法均符合加重其刑要件。

不過，法官審酌衝突時間短暫，未波及其他路人，不屬於幫派型或預謀性聚眾暴力，2名被告犯後坦承犯行，並已與被害人達成調解、完成賠償，傷害告訴亦已撤回，且兩人均無前科。對此，法院最終裁量處法定最低刑度，各判6個月有期徒刑，得易科罰金，沒收犯罪工具電擊棒，郭姓少年另由少年法庭審理，可上訴。