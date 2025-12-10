台東 英譯出包 紅葉國小升格小國

台東縣延平鄉內一處觀光指示牌上，竟將紅葉國小誤譯成「Hongye Small countries」，民眾笑稱「國小升格成小國了」。（蔡旻妤攝）

台東縣延平鄉觀光指示牌鬧翻譯烏龍，紅葉國小的英文竟遭誤譯成「Hongye Small countries」，溫泉也被誤譯「warm spring」，當地議員古志成痛批，該處是熱門觀光景點，若不及時更正，恐淪為國際笑話。對此，延平鄉公所強調，將立即修正該指示牌。

紅葉溫泉位於山谷間，四周景色清幽，泉水清澈且富含礦物質，是台東熱門的泡湯景點之一；毗鄰的紅葉國小因紅葉少棒揚名全台，不僅被視為台灣少棒運動的重要發源地，也是遊客探訪紅葉部落的重要站點。

遊客近日行經東36鄉道紅葉溫泉紅橋時，發現觀光指示牌上的紅葉國小英文標示竟為「Hongye Small countries」，國小竟成了小的國家；民眾調侃，外國遊客會不會以為這裡是某個新興國家？而紅葉溫泉也被翻譯為「warm spring」，讓大家哭笑不得。

紅葉國小校長方穎豐推測，這可能是透過翻譯軟體直譯所致，盼相關單位修正為正確英譯名稱。

古志成強調，台東近年積極推動國際觀光，紅葉溫泉及紅葉國小是鄉內的熱門觀光景點，指標屬於第一線門面，錯誤翻譯不僅誤導外籍旅客動線辨識，也會淪為國際笑話，呼籲相關單位盡速修正，並應嚴格把關公共設施外語標示。

延平鄉長余光雄回應，該指示牌設置已久，無法確認原始設置單位，但既然位於鄉內，公所將承擔責任，先行拆除下架，並同步協助完成正確英文翻譯校正後，再重新設置新指示牌，避免錯誤標示影響民眾與旅客辨識。