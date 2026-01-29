台東 蘭嶼議員爭霸 婦女保障名額成變數

台東縣議員第十六選區現任議員董昌華於民國113年補選當選，任內實績備受肯定，卻在114年因家庭責任一度萌生退意，最終在支持者勸進下轉念，表態投入115年大選續拚連任。（蕭嘉蕙攝）

台東縣議員第十六選區屬山地原住民選區，僅轄蘭嶼鄉，應選1席。前任議員黃碧妹因涉案遭解職，由時任蘭嶼鄉公所農業課長董昌華以無黨籍身分投入補選並勝出。面對本屆大選，董昌華一度因家庭因素萌生退意，在支持者勸進下轉念拚連任；目前傳出無黨籍鄉民代表會副主席李奉祈有意參選，而婦女保障名額適用與否，將是選戰最大變數。

前議員黃碧妹任內涉詐領出席費等津貼，民國113年3月三審定讞，遭依利用職務機會詐取財物罪判處1年10月徒刑，褫奪公權1年，緩刑2年。雖無須入獄服刑，但依法解職，並因觸「排黑條款」喪失參選資格；遺缺則於同年6月辦理補選投票。

補選戰局呈現4搶1態勢，出身紅頭村漁人部落的董昌華，行政資歷豐富，在僅轄4村的蘭嶼鄉，曾任椰油、朗島、東清村幹事，後續在鄉公所民政課、社會課、農業課、財經等單位服務，以無黨籍新秀之姿，擊敗國民黨徵召的江鴻亞，以及無黨籍的希婻‧瑪飛洑與林詩嵐。

董昌華任內提倡國土計畫法在蘭嶼暫緩實施、房屋就地合法化，並積極爭取建設經費，各界預期將續拚連任，不過他卻曾對外表示，因長期投入公共事務忽略家庭，去年一度決定不再參選。但為回應支持者期待，最終選擇續留政壇，完成各項長期推動的政策，未來不排除轉戰鄉長。

目前除董昌華表態參選外，李奉祈也傳有意投入選戰。她出身東清村野銀部落，村人口規模居全鄉之最，具一定票源基礎，實力不容小覷。至於補選期間其餘競爭者，暫未有任何動向。

目前看來，若縣內山地原住民選區女性當選比例達法定標準，選舉結果將回歸各選區實際得票高低，但若女性當選人未達1/4比例，將啟動婦女保障名額機制，剔除原得票最低的男性當選人，由得票最高的落選女性遞補，因此是否適用婦女保障名額，成台東第十六選區議員選戰關鍵變數。