台東 議員第三選區 深耕實力型戰場

九合一選舉將至，台東縣議員第三選區選情升溫。（蔡旻妤攝）

今年九合一選舉台東縣議員第三選區選情升溫，該選區涵蓋東海岸3鄉鎮，相較於政黨政治，選民更重視長期經營與地方動員能力，被視為「地方型實力戰場」，歷屆多由深耕多年的老將勝出，若綠營、白營選擇布局，將面臨時間壓縮與整合難度的雙重挑戰。

第三選區涵蓋成功、東河與長濱等鄉鎮，沿台11線串聯；成功至長濱車行距離78公里、約1.5小時車程，挑戰候選人的跨區動員與服務能力。人口結構方面，成功鎮約1.3萬人，是全區最大票倉；東河約8000人居次，長濱鄉約6700人，規模雖小，但選民集中、投票率穩定，要贏得勝選，三地區缺一不可。

回顧民國107年選情，此選區呈現「四搶二」局面，由無黨許進榮與國民黨林東滿當選；111年僅剩2人同額競選，但得票數同步拉高，許進榮以3640票、54.04％居首，林東滿則以3096票、45.96％緊隨其後，雙雙當選。

從政治歷練來看，許進榮深耕地方近20年，林東滿則累積逾25年的地方政治資歷，兩人皆屬老將，因此進一步墊高新人挑戰門檻。

地方近日傳出可能有新人評估投入，許進榮指出，「應該有新人，但目前都只是風聲，還沒有看到真正確定在跑的」，談及長期以無黨籍參選，卻能在藍營具優勢的選區站穩腳步，他說，自己從鎮民代表一路走來，從未掛黨參選，「黨不黨對我來說不重要，我覺得選民比較重要」，他強調，唯有用心服務、不辜負選民支持，才能獲得長期認同。

政壇老將林東滿則表示，正努力尋求連任，目前尚未聽聞是否有新面孔投入選戰，由於他曾任東河鄉長，加上長期深耕地方，他直言「把選民服務顧好，才是重點」。

整體而言，第三選區已逐步形成「老將優勢」結構，至於民進黨與民眾黨是否布局，仍待觀察，未來能否出現具備跨三鄉鎮整合能力的新面孔，將是選戰重要變數。