台東 議員第六選區 老將回鍋 政二代浮檯面

台東縣議員第六選區以綠島鄉為主要範圍，現任議員王姷力轉戰鄉長呼聲高，任期屆滿的現任鄉長謝賢裕則表態回鍋參選議員；至於本屆爭取連任失利的前議員李數奼雖淡出政壇，但其長子王益凱投入參選意願高，以政二代新人姿態勤走基層，使下屆選舉初步形成「老將回流、新人浮檯面」的局勢。

回顧本屆選舉，曾任綠島鄉長的國民黨籍縣議員李數奼力拚連任，在多角競爭中，以29票之差敗給時任無黨籍鄉民代表王姷力；李落敗後重心回歸經營飯店及客輪業，漸淡出政壇。

王姷力上任後加入國民黨，選民服務、資源媒合等實績備受肯定，獲支持者勸進參選鄉長；目前雖處評估階段，但轉戰可能性高，這也進一步牽動多方人馬投入角逐議員出缺席次。其中，以謝賢裕及王益凱動向最為明確。

謝賢裕從政逾20年，歷任2屆鄉民代表、1屆鄉民代表主席及1屆縣議員。鄉長任內主打潛水觀光產業，在國旅低迷環境中力求穩定發展；隨著任期將屆，轉而投入議員選舉，盼在不同層級持續為民服務。面對「老面孔不換」的質疑聲浪，他則表示，不會因年資而與時代脫節，將以平常心應戰。

王益凱雖具政治家庭背景，卻未曾踏足政壇，因熱心公益長期投入地方事務，知名度不亞於現任政治人物。近期積極參與民間社團、協會等公開活動，提高曝光度；其母李數奼則未表態後援，僅拋一句「年輕人的決定，隨他去」。

隨著時代變遷，綠島選舉風氣漸脫離情感羈絆、家族勢力與政黨派系色彩，轉而著重候選人的能力與政見。不過，青年人口多外漂，是否願意返鄉投票，是影響選情的重要變數。

政壇人士分析，若鄉民代表選舉多為同額競選，青年返鄉投票意願恐隨之降低；若出現多角競爭、票票關鍵的情況，則有望拉抬青年投票率，連帶牽動議員與鄉長選舉投票表現。