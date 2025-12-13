台東 議員賄選案 最高法院發回更審

台東縣前議員嚴惠美涉賄選案，二審判決維持有期徒刑4年、褫奪公權4年；全案再上訴後，最高法院認定原判決有違誤，撤銷嚴惠美部分判決，發回台灣高等法院花蓮分院更審。（本報資料照片）

台東縣前議員嚴惠美及胞姊嚴亞美賄選案，二審改判嚴亞美無罪，嚴惠美維持有期徒刑4年、褫奪公權4年；嚴惠美不服再上訴，最高法院近日認定，高等法院花蓮分院判決在證據補強、證詞取捨及判決主文與理由一致性上存有違誤，撤銷嚴惠美部分判決，發回更審。

最高院指出，本案森姓、簡姓受賄選民均證稱，有看到嚴惠美分別與彼此握手、拜票，嚴惠美離去後，兩人互相告知「各自收到2000元」。兩人指稱嚴惠美「對自己以外之人」行求賄賂的部分，實際並非親眼所見，而是事後聽聞對方轉述，屬於「累積證據」，是否具備補強證據資格存有疑義。

此外，陳姓證人證詞亦轉述森、簡兩人說法，原判決一方面認定其不得作為補強證據，另一方面卻又採納輔助證據以增強森、簡證詞可信度，前後說明是否矛盾，待釐清。

最高院再指出，一審以嚴惠美、嚴亞美為「共同犯」論罪，但二審已改判嚴亞美無罪，等同認定嚴惠美單獨犯行，原判決主文卻維持「共同犯」，導致主文與犯罪事實及理由不相符合，違背法令。

回顧本案，嚴惠美當選後，遭「落選頭」高美珠提起當選無效之訴，指控嚴姓姊妹以1000至2000元不等現金賄選。一審判決當選無效，二審維持原判，最終定讞，依法由高美珠遞補。

檢方另行偵辦賄選刑案，一審認定嚴惠美知法犯法，判刑4年、褫奪公權4年，並沒收賄款4000元；嚴亞美因有賄選前案，判刑4年6個月、褫奪公權5年。二審則認為嚴亞美未有充分證據證明參與行賄，改判無罪，嚴惠美部分維持原判。全案再上訴後，最高法院撤銷原判決中嚴惠美部分，發回更審。