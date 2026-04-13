台東 豐榮路防水閘門補助 每戶最高5萬

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台東市豐榮路69巷因地勢低窪、排水系統老舊等因素，每逢豪雨，街道成河道，水深最高達50公分，長者被迫涉水就醫，經台東市長陳銘風反映，台東縣政府13日核定補助設置防水閘門，每戶最高5萬元，預計75戶受惠。

豐榮路69巷居民長期飽受積淹水之苦，豐榮里長施晧軒坦言「從小住在這裡就知道會淹」，最嚴重時室外積水可達成人小腿至膝蓋高度，約50公分，水甚至會灌入民宅，室內積水深度約20至30公分不等。

縣議員簡維國表示，去年淹水時，他目睹一位長輩扶著助行器，在大腿深的積水中緩步前行，只為了走到巷口搭車去醫院看病，所幸在眾人協助下安全離開。

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儘管近年已陸續完成增設排水涵管及前後側溝連通等工程，但縣長饒慶鈴指出，面對極端氣候帶來的短延時強降雨，單靠排水工程已難以完全避免積淹水風險，將採「工程改善配合民間防護」雙軌並行，務實解決民眾長期困擾。

台東縣政府建設處指出，目前已盤點約75戶有設置防水閘門需求，將由市公所負責受理申請及執行作業；後續也將持續檢討排水系統及下水道改善工程，提升整體防洪能力。

簡維國強調，防水閘門雖屬治標，但在豪雨來襲的緊急時刻，能第一時間擋住水勢、減少居民的財產損失與人身風險，是眼前最務實也最迫切的一道防線。施晧軒認為，設置防水閘門「一定有幫助」，在雨季來臨時，可有效阻擋外部積水灌入民宅，降低財損、減輕後續清理復原所需的人力與物力。