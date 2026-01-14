台東 財劃法衝擊 成功原民急難救助喊停

受《財劃法》修法影響，原民會補助各鄉鎮辦理原住民急難救助的經費中斷，台東縣成功鎮公所公告停辦115年度相關業務，並暫以自籌經費方式，針對具急迫性個案提供必要的臨時性協助。（蕭嘉蕙攝）

台東縣成功鎮公所往年由中央補助辦理原住民急難救助，每年約40萬元，但受《財劃法》修法影響，相關補助刪除，鎮公所日前公告停辦115年度相關業務。對此，鎮民代表陳婕妤怒批「不要拿財劃法當擋箭牌」，要求公所動用預備金復辦，並提出墊付方案；鎮長謝淑貞則回應，將優先以自籌經費方式，針對具急迫性個案提供必要的臨時性協助。

「原住民急難救助」項目涵蓋死亡救助、醫療補助、生活救助及重大災害救助。隨著中央補助中斷、政策轉向，成功鎮公所成為全國首個公告停辦該項業務的鄉鎮公所，其後嘉義縣阿里山鄉公所亦公告暫停受理。

廣告 廣告

陳婕妤公開指出，同樣面對法規變動，相鄰的長濱鄉公所早已預編相關預算保障族人，成功鎮公所卻直接公告「停辦」。她強調，不是錢的問題，這是行政怠惰與態度的問題，要求公所應立即動用預備金，恢復受理，同時提出墊付案，補足經費缺口。

謝淑貞說明，預備金非可隨意動用，須有預算科目依據，今年度預算早在去年編列完成，未編列相關科目依法無從動用；墊付案亦需經費挹注，無法自行墊付。

謝淑貞強調，在中央補助經費尚未銜接完成前，公所將視財政狀況，優先以自籌經費方式，針對具急迫性、影響基本生活安全的原住民個案，提供必要的臨時性協助，避免族人因制度空窗而陷入更嚴峻困境。

此外，鎮公所社會課將加強個案關懷與評估，主動整合社會救助、急難紓困及民間資源，提供諮詢、轉介與即時協助，並持續向中央反映實際需求，爭取制度與經費盡速到位。