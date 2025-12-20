台東 跨年晚會效應 包廂網咖全訂滿

台東市電競網咖設置VIP包廂，備有床墊與電競設備，主打獨立、隱私空間，成為大型活動期間的替代過夜選項。（蕭嘉蕙攝）

手機遊戲興起衝擊傳統網咖客源，不過主打獨立包廂的網咖，因價格親民，在大型活動期間意外填補住宿缺口。台東市網咖業者指出，受跨年晚會效應影響，VIP包廂詢問度暴增，跨年夜時段已全數預訂完畢；實際使用的顧客也認為，對喜愛電競的族群而言，包廂網咖確實是符合需求的住宿替代選項。

台東市一間網咖開業長達24年，曾是市區規模數一數二大的網咖，2年前從更生路舊址遷至大同路新址，規模略微縮減，轉型結合電競、漫畫、包廂住宿及餐食經營。一樓為開放式電競空間，二樓則規畫7間VIP包廂，每間配置床墊及電腦設備，另附乾溼分離式浴廁。

陳姓業者坦言，目前來店消費族群年齡層提高，多以30歲以上為主，「現在年輕人都玩手遊，網咖遊戲吸引力沒那麼強了」；包廂平日使用率「算是普通」，約2至3成，節假日則可提升到4至5成。

不過，此次跨年檔期因大型晚會帶動人潮，包廂詢問度明顯增加，跨年夜時段已預定額滿。業者表示，上周約有10至20人洽詢，都是沒有訂到跨年住宿而轉向網咖，但受限於包廂間數少，對整體營收增長助益不大，但可帶動店內餐食業績。

黃姓包廂顧客表示，大型活動期間飯店價格普遍偏高，網咖包廂相對便宜，且一般飯店不會提供電腦設備，對喜歡電競或使用電腦的族群而言，是不錯的選擇。盧姓常客則指出，網咖「玩遊戲一定吵鬧」，只是提供「躺著休息的地方」，無法與旅館相比。

業者直言，若遇到連假，青年旅館一晚都要價破千元，相較之下，網咖包廂確實能補上部分住宿需求，但無法取代正規住宿。