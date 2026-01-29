台東 路拓寬卡在平交道 4年難通車

台東市雲南路平交道目前仍處於封鎖施工狀態，原定本月通車再度跳票，台鐵承諾將於今年3月底前開通。（蔡旻妤攝）

台東市雲南路瓶頸段拓寬工程原為地方美意，不料工程竟「卡」在平交道多年。台東市公所負責的道路部分早已完工，但委由台鐵代辦的平交道工程進度牛步，原訂本月通車的承諾再度跳票，預計延至3月底完工。多位民代齊轟台鐵行政失能，地方下達最後通牒「若3月31日不通車就抗爭！」

雲南路是串連省道台9線、台11線及知本車站的關鍵支線，更是建農、建和里居民與東大師生的通勤要道，因路幅狹窄常人車爭道，市公所自民國110年啟動拓寬計畫，將路幅擴增至15米，土地徵收於112年完成，道路也在去年1月完工，但銜接的平交道改建工程卻因台鐵內部問題，導致全線至今無法貫通。

「這不是高難度的高架化，只是基礎平交道工程！」台東市民代表蔡政家砲轟，台鐵內部單位互踢皮球且估價失準，拓寬計畫啟動2年後才告知公所配合款不足，且錢給了進度還是延宕，通車時程一拖再拖，效率低落令人難以忍受。

無黨籍縣議員王文怡也痛批，周邊農民因長期施工被迫繞道，不僅油錢花費大增，與大車爭道更是險象環生，她曾接獲無數居民陳情，怒罵「台鐵說完工都是在騙人！」

對此，台鐵台東工務段說明，因廠商投標意願低，導致工程多次流標，直至去年12月才發包，加上每日僅能於深夜封鎖4小時施工，及地下舊建物增加施工難度，進度才一再受阻。目前正日夜趕工，允諾在安全前提下，將於3月31日前通車。

地方民代與居民下達最後通牒，強調3月底是大家忍耐極限，若屆時台鐵再次食言，將發動抗爭，捍衛地方路權。