台東 農產行銷失衡 議員促均衡推廣

台東縣議會4日審查農業預算，多名議員關心農產行銷經費運用情形，有議員質疑行銷資源集中於鳳梨釋迦。（蔡旻妤攝）

台東縣議會4日審查115年度農業預算，多名議員關心農產行銷預算運用情形，議員黃治維質疑，行銷資源集中在鳳梨釋迦，導致其他農產品曝光度低。縣府回應，近年包括紅烏龍、夏雪芒果等農產品，透過日本電商、東京食品展及出口新加坡等方式拓展通路，未來也會持續提高整體品牌能見度。

黃治維指出，縣府多年爭取花東基金1000萬元辦理「台東縣農產品品牌及國際行銷計畫」，但在台灣市場仍看不到明顯的台東農產品牌，且行銷焦點過度集中在鳳梨釋迦等少數品項，讓其他農產品曝光度不足，而台東各地生產的優質稻米，包括池上、關山、卑南及長濱米，卻很少見到被推廣，建議縣府應朝均衡、多元方向行銷。

議員簡維國指出，預算書中包含農業推廣、農業輔導及農產公司相關行銷預算合計約5000萬元，每年投入大量經費，是否真正帶動農業收益成長仍存疑。他建議，縣府應建立農民收入普查機制，將農民實際收益作為行銷計畫成效的重要指標。

農業處長許家豪表示，近年已有鳳梨釋迦、夏雪芒果、紅烏龍茶等產品出口新加坡，並成功打通部分通路，使貿易商持續銷售，將滾動式檢討行銷策略，讓台東農業多元形象被國內外市場看見。由於各國將稻米視為戰略物資，出口量有限，不過台東仍有部分稻米成功銷往海外，每公斤收入全台最高。

許家豪強調，115年度縣府自辦農產行銷費用中，國內外展售廣告約2000萬元，其餘為農產公司行銷部人力薪資；未來將配合主計總處農漁畜普查數據，滾動檢討各項行銷計畫。