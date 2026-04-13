台東 選舉起手式 看板戰各出奇招

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨台東市民代表參選人陳俊宏於市區大樓外牆懸掛競選看板，專業形象搭配手勢，並放大黨徽設計，搶先曝光爭取選民認識。（蕭嘉蕙攝）

國民黨台東縣議員參選人饒慶鈺競選看板未標示黨徽，主視覺以粉色搭配藍色呈現，手抱寵物入鏡，營造親民溫暖形象。（蕭嘉蕙攝）

每逢選戰前夕，街頭巷尾林立競選看板，儘管網路空戰當道，但實體看板戰仍是陸戰起手式，更是選民認識參選人的第一場「面試」。在政治版圖藍大於綠的台東縣，從形象照服裝、姿勢到表情管理，乃至整體版面風格，背後都是精密計算的選戰布局。

台東市豐盛里長邱涵轉任里長前，曾操刀縣內村里長、鄉鎮市長、縣議員等各級參選人競選形象照，對象不分黨派、跨區拍攝。他指出，重點不在單純「拍好看」，而是依個人特質與參選職務來設計。

他舉例，專業型形象多採微笑表情、正式站姿，手勢收斂，通常插口袋或扶西裝；親民風格則笑容放開、身體微前傾，搭配握手、打招呼等互動姿態，並依不同定位搭配服裝，多以素淨淡雅色調為主。

廣告 廣告

隨著時代變遷，邱涵觀察，女性形象照的妝髮變化大，清新淡妝漸取代過往濃烈妝感，但他強調，不建議過度跟風或加入太多花俏手勢，「主角永遠是人，不是動作。」

競選看板不只是一張照片，還涵蓋背景、口號與政見等整體視覺設計。其中，是否放上黨徽大有學問，多席次選區參選人須爭取政黨支持者，傾向納入黨徽；單一席次首長選舉則多半淡化政黨色彩。

國民黨台東市民代表陳俊宏不諱言，此次爭取連任第2屆，考量台東政黨色彩較鮮明，因此將黨徽納入；民進黨台東市民代表王泰捷指出，雖會放黨徽，但不會刻意放大，強調「服務不分藍綠」。

看板林立，不只是搶曝光，更是資源戰。陳俊宏直言，「早一點掛、早一點曝光，讓大家清楚知道，我還是要選市民代表」；王泰捷則認為，提早懸掛看板除搶得先機外，也會帶來一種信心建立的效果，因為能持續被選民看見。

除了以人物形象為主的競選看板外，也有結合政見的創意設計。例如台東市民代表邱英山曾提出以迅猛龍象徵抓出市政缺失，卻因廠商誤將迅猛龍做成暴龍，反成選戰插曲。