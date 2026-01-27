台東「重大事件心理健康支持方案」正式上路！找回安定力量尋求專業協助

【記者 朱達志／台東 報導】去年末北捷攻擊事件造成社會恐慌，不僅現場目擊者與傷者面臨心理創傷，許多民眾因觀看相關新聞畫面，也產生焦慮、失眠、不敢搭車等反應。為此，臺東縣衛生局執行「重大災害事件心理健康支持方案」，提供受影響民眾每人3次免費心理諮商，成為大眾安心的後盾，另去年花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害，第一線救災人員與投入災區復原的志工們也持續補助，臺東縣衛生局呼籲尋求專業心理健康協助，找回安定力量！

臺東縣衛生局表示，本項方案服務對象為因114年12月19日北捷隨機襲擊事件造成心理衝擊之民眾，或參與114年9月23日花蓮縣太鞍溪堰塞湖溢流災害復原工作之救災人員及志工（含團體及個人），時間自即日起至115年12月31日止。

衛生局指出，如欲使用「重大災害事件心理健康支持方案」服務，三步驟，輕鬆完成預約：1、查詢：上網搜尋「心理健康支持方案地圖索引」（網址：https://sps.mohw.gov.tw/mhs），查看臺東縣合作機構及剩餘服務名額。2、預約：直接聯繫合作機構預約諮商時間。3、諮商：攜帶身分證明文件前往機構，填寫資料後即可進行服務。

臺東縣內有7家合作機構，可就近選擇心理治療/諮商所：凝鏡、第3空間、美好、心鏡、茁然谷；醫療院所：衛福部臺東醫院、衛福部臺東醫院成功分院。若民眾有心理諮商需求，可撥打24小時安心專線「1925」，或洽臺東縣三間心理衛生中心（臺東市、成功鎮、池上鄉）網站（https://www.ttshb.gov.tw/Tmhc/）及縣內各合作機構網站，讓我們陪您走過情緒風暴。（照片翻攝畫面）