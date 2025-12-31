台東 長濱鄉長拚連任 恐3姝對決

台東縣長濱鄉長選情升溫，現任鄉長李光蘭（左一）表態力拚連任。（蔡旻妤攝）

台東縣長濱鄉長選情升溫，除現任鄉長李光蘭表態拚連任外，另有2名女性選將被點名擔任挑戰者，分別是前鄉長潘淑芳及鄉民代表會主席梁秀貞，有望上演三姝相爭戲碼。地方分析，除3人動向備受關注，民進黨與民眾黨也尚未表態是否派員參戰，選情仍有變數。

長濱鄉人口組成以阿美族為主，李光蘭為阿美族人、潘淑芳則具平埔馬卡道族身分、梁秀貞為漢人。地方人士分析，族群認同在選舉中雖具影響力，但實際支持度仍取決於長期經營與是否深入部落，若參選者在部落累積一定信任，有望淡化族群界線。

地方人士指出，李光蘭擁現任優勢，掌握行政資源與施政能見度是布局連任的重要基礎，在全台關注東海岸風電爭議期間，她曾出面接受鄉民陳情，表態絕對尊重地方民意。

潘淑芳則是台東選舉史上極具指標性的政治人物，她在民國103年當選長濱鄉長，是當時台東縣唯一一位當選鄉鎮市首長的女性，且連任2屆皆以壓倒性得票率勝出，任內施政表現獲地方讚賞，因此近期勸進聲浪不斷，不過，她受訪時低調回應，「還沒想好，目前不便表示」，是否回鍋參選暫未鬆口。

梁秀貞為現任長濱鄉民代表會主席，自99年起擔任鄉代，長期深耕代表會體系，熟悉預算與行政監督，在地方具協調優勢，面對地方勸進，她低調表示，目前還是先以代表會工作為重。

值得一提的是，潘淑芳與李光蘭同屬藍營，若2人同時投入選戰，恐形成內部競合，地方研判，國民黨不排除採取不主動整合、開放參選態度，以免引發紛擾。

地方人士認為，長濱選情仍處於觀察期，現任首長力拚連任，重量級前任鄉長與代表會要角皆被點名，雖尚未明確表態，但有望成為三姝對決。此外，綠營、白營至今尚未派員參選，多數人選仍私下觀望，選戰輪廓約待農曆年後才會逐漸明朗。