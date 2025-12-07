台東 關山鎮長選戰 恐現前後任對決
明年地方選舉將至，關山鎮長選情升溫，現任鎮長彭成豐上次選舉以無黨身分，成功打破藍營長期版圖，目前積極朝連任布局；國民黨籍前任鎮長戴文達則擁有深厚基層實力與20年行政資歷，雖目前尚未表態參戰，但地方看好他會成為最強挑戰者，上演「前後任對決」的精采戲碼，而民進黨與民眾黨是否推派人選，也將左右關山鎮長選情。
回顧民國111年選舉，彭成豐首次參選就拿下2489票，以52.05％得票率，擊敗國民黨候選人溫昌寶，成功翻轉關山長期由藍營執政的政治版圖，這場選戰也被視為關山選舉結構的重要轉折點，逐漸走向「選人不選黨」的新時代。
彭成豐任內政績亮眼，實際解決關山鎮數十年來令人詬病的豬糞惡臭問題，成功爭取興建處理場經費，結合生質能源再利用，還給鎮民清新空氣；同時推動老宅活化，為關山歷史故事館兼顧文化保存與觀光推廣的目的；縱谷首座共融式親子鯊魚公園啟用，加上活動量能擴大，各項政見一一實現，鎮民有感。
不過，地方點名出身德高里的前任鎮長戴文達有望扮演最強挑戰者，他基層人脈深厚，且曾任代表12年、鎮長8年，累積20年完整行政與服務歷練。在103年三腳督選戰中以44.58％勝選，107年再以55.52％選票連任，具穩固票倉與實戰能量，只是他目前尚未表態參戰。
地方人士表示，關山鎮各里人口差異亦將影響選情布局，7個里中，以里壠里與德高里為最大票倉，當地客家人口集中，基層動員力強，是以往候選人的兵家必爭之地；而中型里如豐泉里、新福里中間選民多，向來都是不可忽視的選區；其餘中福、月眉、電光等3里雖人數較少，但在選情緊繃時就可能成為決勝關鍵，戴與彭在地方上各有優劣勢，勝負難以預料。
而民進黨與民眾黨部分則尚未表態是否推人參選，綠、白陣營後續的動作，步步都攸關著關山鎮長的選情走勢，後續發展值得關注。
