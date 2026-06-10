台東、高屏山區防豪雨 西半部留意大雨

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（中央社台北10日電）氣象署持續發布豪雨特報，因滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，今天台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率。

交通部中央氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水；由於連日降雨，山區應留意坍方、落石及土石流。（編輯：吳素柔）1150610