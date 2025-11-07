台東「鳳梨候車亭」擋視線險害撞？ 縣府：將移動

台東縣 / 綜合報導

搭公車是許多人生活中的日常，而在台東縣，有許多創意候車亭掀起討論，因為融入在地特色，做成鳳梨、臍橙...等不同造型，也吸引人到場拍照打卡。但在成功鎮，有居民向縣府投訴，穿越馬路時，視線會被鳳梨候車亭遮擋，一走出去差點被車撞到。對此縣府回應，為了顧及安全及大多居民希望保留，將把候車亭往北移到適當位子，就可以避免影響視線。

開車到路口確認左方來車，雖然沒看到車，但有大半顆鳳梨矗立在馬路邊，往前開仔細看，原來是公車候車亭，位在台東縣成功鎮豐田路上，不只造型吸睛，安全也掀起討論，附近居民說：「若有很大的影響，其實我們都反映。」

台東成功鎮議員許進榮說：「鳳梨(候車亭)的北邊有一條叉路，他們要在那邊停的時候，由南要向北的車子，他們看不到，交通的死角。」即使離峰時間，水泥車貨櫃車等車潮不斷，有居民向縣府投訴，穿越馬路時視線會被鳳梨候車亭遮擋，差點被車撞，現場直擊，若有車開過來，的確會有2到3秒會被擋住，也讓部分民擔心，視線盲區可能奪命。

站得越近影響越明顯，整座候車亭把同側所見車道擋好擋滿，台東縣政府交通暨觀光處長卜敏正說：「把這座候車亭往北移，移到北面就不會對視線所影響。」為了顧及安全及居民保留意願，將把候車亭往北移到斑馬線以北，避免影響視線。

但待解挑戰還有這，卑南鄉公車亭舊鹿鳴橋站，也掀起民怨，大大小小的石塊堆滿地，還有保特瓶和一包包垃圾，從椅子上丟到地面上，遭質疑安全及衛生都亮紅燈，而這些都從9月樺加沙颱風土石流侵襲後，堆到現在已經超過一個月，縣府也將設法解決，台東多處可見創意候車亭，不只外觀掀起討論，安全及實用性更是關注焦點，不讓日常需要的候車亭，只有金玉其外。

