台東 鳳梨釋迦外銷受挫 拚高端市場

台東縣鳳梨釋迦陸續進入採收期，受大陸課徵29％關稅及產地競爭，進口成本反應在產地價格，開盤價下跌至每公斤約40至50元。（蕭嘉蕙攝）

台東縣鳳梨釋迦正值產季，預計下周達產量高峰，但受大陸課徵29％關稅及產地競爭影響，貿易商壓低收購價，每公斤僅約40至50元，已逼近成本價，部分農民轉而放棄外銷市場、轉往宅配內銷。對此，縣農會建議補助運費或資材；縣府則回應，將輔導農民以高端市場為導向，至於相關補助須由中央評估。

大陸自民國113年提高鳳梨釋迦進口關稅至20％，再加上9％增值稅，共課稅29％，貿易商將進口成本轉嫁至台東縣產地，進而壓低收購價格；另一方面，對岸農民近年大面積種植，在生產成本較低的情況下，占有價格優勢。

廣告 廣告

謝姓農民指出，以往開盤價每公斤約70至80元，目前僅約40至50元，價差30元左右，「我們本身成本價就要35到40元，快要血本無歸了」。陳姓農民則表示，今年產量不多，加上貿易商開價不符成本，所以選擇轉往國內宅配市場，「如果他們願意用比較好的價錢收購，就會整批賣給他們，這樣我們也比較省事。」

台東縣政府農業處長許家豪說明，現行外銷策略鎖定大陸高端市場，由縣府委託的收購盤商未刻意壓低收購價格；至於一般貿易商，價格會隨供需波動，將持續協助並鼓勵提升品質、走向高端市場。

台東縣議員兼縣農會理事長楊招信指出，近年受颱風影響，鳳梨釋迦產量減少，去年外銷大陸僅4000多公噸，相較以往減少約四分之三；今年產量略回升，但在關稅政策衝擊下，建議縣府提出運費或資材等補助，並協助農民開拓外銷新通路。對此，許家豪回應，相關運費補助會由農糧署或農業部國際司統一盤點評估。