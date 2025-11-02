台東「黑潮航跡」西班牙藝術家打造無動力風帆船翻覆 3人落海獲救

由西班牙藝術家打造的無動力風帆船翻覆，船上3人落海並攀附船邊待援。（圖／第一三岸巡隊提供）

由台東縣民間發起的航海活動「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」，今（2）日上午從新蘭漁港啟航，未料船隻出海不久即翻覆，船上3人落海並攀附船邊待援，海巡單位接獲通報後，聯合友好漁船成功救援。全員均意識清楚、無明顯外傷，隨後自行就醫。

該艘無動力風帆船由西班牙藝術家打造，船身設計扁薄，有助提升航行速度，未料啟航後不久，在新蘭外約0.2浬處翻覆，活動承辦人隨即向海巡署東部分署第十巡防區指揮部報案求援。

由西班牙藝術家打造的無動力風帆船翻覆，船上3人落海並攀附船邊待援。（圖／第一三岸巡隊提供）

第一三岸巡隊表示，獲通報後立即派遣伽藍安檢所與第二機動巡邏站2車4人攜帶救援裝備前往，並由伽藍安檢所聯繫友好漁船「成龍1號」自伽藍漁港出港，搭載海巡人員趕赴現場。第十五海巡隊同步出動CP-1060艇及CP-10086艇共2艇12人支援，於中午12時45分順利將3名待援民眾救起，帶返伽藍漁港。經初步檢視，3人生命徵象正常、無明顯外傷，並表示無須送醫後自行離開。

第一三岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。

海巡單位接獲通報後，聯合友好漁船趕赴現場救援，順利將3人救起返港。（圖／第一三岸巡隊提供）

