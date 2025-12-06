台東1個月增逾百名黨員 吳秀華：代表民眾對國民黨的期待

國民黨台東縣黨部今（6）日在台東享溫馨舉辦建黨131周年表揚大會。(蔡旻妤攝)

國民黨台東縣黨部今（6）日在台東享溫馨舉辦建黨131周年表揚大會，現場湧入逾400人與會，氣氛熱烈。台東縣黨部主委吳秀華表示，自鄭麗文主席上任後，黨員人數明顯成長，台東短短1個月內就新增逾百名黨員，顯示基層對國民黨充滿期待與信心，黨部目標放眼115年五合一選舉，力拼117年重返執政。

吳秀華指出，今天活動原本以表揚長年付出的資深黨員及新進黨員為主，但有不少黨員同志自發前來參加，現場人數超出預期，讓黨員和支持者都相當感動，也再次感受到基層對國民黨的高度認同。她強調，自鄭麗文主席上任後，無論在全國或台東，回復黨籍與新加入的黨員人數都明顯成長，顯示國民黨正逐步凝聚向心力。

廣告 廣告

吳秀華說，台東縣在短時間內就有百餘位黨員新入黨或回復黨籍，這不只是數字的成長，更代表民眾對國民黨未來發展的期待。她表示，國民黨肩負人民對經濟發展與社會安定的期盼，縣黨部也將全力強化基層組織，為接下來的重要選戰做好準備。

針對未來選戰布局，吳秀華直言，明年將面臨五合一選舉，台東縣黨部責任重大，黨部團隊成員多為資深黨工，擁有豐富選戰經驗，她對整體輔選工作充滿信心，將全力以赴輔選，爭取最佳成績，為後續117年大選奠定基礎。

吳秀華指出，台東縣黨部未來將持續加強與基層的連結，透過更多走入社區、服務鄉親的行動，讓民眾看見國民黨的努力。期盼透過穩健布局與團結合作，讓國民黨重新贏回人民信任，為台灣帶來經濟繁榮與兩岸和平發展。

【看原文連結】