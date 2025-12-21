台東1日連2燒！怪手、貨車都毀爛 慘烈畫面直擊

頻率也太高！台東縣東河鄉的興隆部落，昨（20日）一天內發生2起火警，還是同一個地方，下午一輛怪手燒毀，晚上則是一輛貨車燒壞，所幸都無人傷亡。

貨車燒毀現場。 （圖／翻攝畫面）

據台東縣消防局的救援資訊，下午的火警跟晚上的火警相隔不到幾小時，地點都是在工地，獲報後都立刻出動人車趕往，抵達後佈水線灌救，所幸都沒有花太多的時間滅火，起火原因目前都還不明朗，消防局火調科正在釐清。

怪手燒毀現場。 （圖／翻攝畫面）

