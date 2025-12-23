台東114學年度國中小校長、主任甄選結果曝 錄取26人

台東縣114學年度國民中小學校長及主任甄選結果出爐。（示意圖／本報資料照）

台東縣114學年度國民中小學校長及主任甄選結果出爐，台東縣政府表示，經校長主任甄選委員會審查確認，共錄取二類人員26人，相關名單已公告於縣府教育處網站，供應試人員查詢。

教育處指出，114學年度國中及國小校長甄選，原簡章規畫錄取國中校長正取3名，並設有原住民籍增額1名；國小校長正取6名，另設原住民籍增額2名。不過，今年實際錄取名單中，國中、國小校長正取人員已包含原住民籍身分，因此未再啟動增額錄取機制。

今年國中校長錄取3人，分別為豐田國中鄭姿妮、卑南國中孔文君及泰源國中呂明璜；國小校長錄取6人，依序為大南國小許淑娟、都蘭國小林月貞、大王國小蔡美娟、東海國小陳冠宏、馬蘭國小陳俐敏及富山國小劉家豪。

主任甄選部分，分為「自行申請組」及「校長推薦組」，通過資格及積分審查後，口試成績達70分即予錄取。國中主任自行申請組錄取吳政岡、王詩嘉及陳彥瑋，校長推薦組錄取廖艷秋。

國小主任方面，自行申請組錄取楊茵庭、袁沅瑭、郭靜雯、吳東錦、周琬羚、許益華、李羿霈及林怡伶；校長推薦組則錄取林怡辰、黃建翔、鄭俐軍、黃郁庭及顏惠蘭。

