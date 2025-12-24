台東13支「鏡頭君」直播元旦曙光 太麻里、三仙台線上迎新年

台東縣政府於南橫埡口設置即時影像系統，陪伴民眾線上追光，欣賞雲海與山峰之間乍現的曙光。（翻攝自台東縣政府即時影像／蕭嘉蕙台東傳真）

迎接新年第一道曙光，不必吹寒風、站山頭。台東縣太麻里曙光園區及東海岸三仙台雖再度停辦迎曙光活動，但台東縣政府與交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處整合轄下即時影像系統，共13支鏡頭朝向東方，讓民眾透過「鏡頭君」線上追光。

太麻里與三仙台因天候等因素，元旦曙光連續25年落空，但每年依舊吸引不少民眾摸黑守候。根據台北天文館公布的115年元旦曙光地圖，三仙台曙光時間預計清晨6時10分，太麻里則落在6時11分。

東管處設置於三仙台的即時影像系統，鏡頭朝向東方海面，捕捉曙光、日出美景。（翻攝自東管處即時影像／蕭嘉蕙台東傳真）

考量迎曙光回歸本質，太麻里鄉公所與東管處連續3年停辦迎曙光活動，園區維持開放，並加強環境整備與夜間照明，讓民眾自由前往追光；同時也推廣「線上曙光」，由縣府交觀處與東管處整合轄下即時影像系統，把山海的曙光、日出畫面同步直播。

交觀處長卜敏正表示，縣府在台東市鯉魚山、卑南鄉杉原灣、太麻里鄉華源曙光觀景台、東河鄉金樽漁港及南橫埡口等地設置即時影像鏡頭，元旦清晨將全數轉向日出方向，民眾只要打開手機或電腦，就能一起迎接曙光。

東管處長林維玲也指出，東管處在石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區等東海岸8處景點架設即時影像鏡頭，清晨同樣會對準海面，讓無法親赴台東的民眾，也能透過畫面感受曙光升起的瞬間。

