台東16歲高中生不明原因墜橋 警消急救起送醫幸意識清楚
【記者李光濱／台東報導】台東縣成功鎮八邊橋昨（23日）晚間發生一起緊急救護案件。警消於晚間8點多接獲通報，指橋下疑似有人墜落，隨即通知消防單位協助救援，深夜緊急將男子救起為1名年僅16歲高中生，所幸送醫後意識清醒，墜落原因待查。
消防局獲報後，立即派遣成功分隊、東河分隊及成功大隊車組前往支援。晚間9點33分，消防人員成功以繩索將男子吊掛至橋面，並進行初步檢傷評估。該名男子意識清楚，生命徵象穩定，隨即由救護車送往台東馬偕醫院進一步治療。
據了解，該名傷者為年約16高中生，事發原因仍有待進一步釐清，相關單位已著手了解事件經過，並通知家屬到院陪同。所幸經即時救援，並未造成更嚴重後果。
警消也呼籲，民眾若發現異常狀況或需要協助時，應第一時間通報相關單位，爭取救援時效，以確保人身安全。
更多壹蘋新聞網報導
Hit Fm年度百首單曲票選出爐 《Kpop 獵魔女團》神曲擠下CORTIS、JENNIE奪冠
Toyz獄中結婚！遭爆娶了篠崎泫 成台灣女婿免遭驅逐
金鐘主持木木揪姊妹淘香港「打小人」 開箱天王私密景點
其他人也在看
柯建銘表態再拚續任總召 鍾佳濱：任何有意願者都是黨團之福
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民進黨立法院黨團幹部任期將在1月底屆滿，現任總召柯建銘23日證實，他會去登記。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（26）日回應，任何黨團成員若有意願擔任幹部，都是黨團之福，珍惜每一位願意付出的同仁，相信下個會期開議時會有堅強陣容。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
綠島鄉實施汙染源管制 台東縣府提醒「未符這資格」登島可按次處罰
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導 為維護綠島鄉空氣品質並守護居民及遊客健康，台東縣政府今（26）日表示，縣府於113年公告劃設「台東縣綠島鄉空氣品質維護區」，限制高污染車輛登島，並宣布自115年度1月1日起於綠島鄉全境實施移動污染源管制措施。台東縣府提醒，主要「限制」出廠滿5年以上且未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車進入綠島鄉，如有違反者按...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 490則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 96則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 24則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
頂大役男遭丟包慘死 家屬陪解剖心碎啜泣｜#鏡新聞
25日凌晨發生離譜丟包案！一名替代役男疑似喝酒醉，被多元計程車司機丟包在台64線上，導致他被4輛車輾過當場死亡，而檢警昨天(1/27)早上對遺體進行相驗，死者母親悲痛現身殯儀館，不斷掩面啜泣場面令人鼻酸。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 2則留言
長庚回顧八仙塵爆醫療重建之路 並追思良醫莊秀樹醫師
八仙塵爆事件屆滿十週年，為回顧這段重要的醫療歷程，並向當年全力投入救治與後續照護的醫療團隊致敬，林口長庚醫院於1月27日舉辦「八仙塵爆十週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」。活動以『感恩、希望、前行』為主軸，邀請曾參與急性救治與重建照護的醫師、護理師、返院支援的整形外科系友，以及一路攜手走過復原之路的傷友與家屬齊聚一堂，在回顧中彼此問候，也在重逢中看見重生的力量。活動於林口長庚第一會議廳舉行，包括健保署陳亮妤署長、長庚醫療公益發展委員會陳昱瑞主席、長庚決策委員會程文俊主任委員、長庚決策委員會陳建宗副主任委員、林口長庚外科部林有德部長、整形外科系林承弘系主任、一般整形外科顏琤嬑主任、林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永，以及臺灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢等人均出席，一起向醫療團隊與傷友表達敬意。陳昱瑞名譽主任委員表示，八仙塵爆造成大量重度燒燙傷患者湧入，林口長庚在四小時內接收了四十餘位傷患，平均燒傷面積高達體表面積50%，院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務。陳建宗副主任委員進一步指出，事故發生後兩週內，整形外科更全面暫停所有常台灣好新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
危險勿入！太魯閣砂卡礑步道「1男墜落溪谷」 警消大舉馳援送醫
即時中心／林耿郁報導花蓮太魯閣國家公園砂卡礑溪步道，昨（27）天下午傳出墜谷事故，一名60歲葉姓男子不慎跌落溪谷，幸好無生命危險，大隊警消趕到現場，將男子救起送醫；不過砂卡礑步道自前（2024）年0403地震後就封閉至今，提醒民眾切勿靠近鄰近區域。據警方資訊，本次葉男騎機車前往步道區，不慎墜落溪谷，深度約20多公尺。救援人員到場後，先以擔架固定傷者，再以滑輪、勾環將葉男拉上步道，並人力搬運移至道路，轉送就醫。檢查發現葉男額頭、口部出血，牙齒受損，四肢多處擦挫傷，但幸好意識清楚，無立即生命危險。0403強震受損！砂卡礑溪步道至今仍封閉太魯閣國家公園管理處指出，砂卡礑溪步道自0403強震後，至今仍處於封閉狀態，一般民眾禁止進入。葉男因在步道旁有私有土地，才會進入禁區內，沒想到卻發生意外；詳細事故原因，由鑑識單位進一步調查釐清。太魯閣砂卡礑步道，昨天發生民眾墜谷意外。（圖／警方提供）原文出處：快新聞／危險勿入！太魯閣砂卡礑步道「1男墜落溪谷」 警消大舉馳援送醫 更多民視新聞報導中橫台8線嚴重車禍！東華男大生「過彎失控」墜谷 失去意識送醫不治武嶺恐怖車禍！ 婦疑疲駕衝對向"失控墜谷"幸僅輕傷貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
酒後靜置隔離 恐變用健保睡覺
日前有男子酒後自傷，大鬧台中澄清醫院中港院區急診處，毆打護理師致腦震盪。醫師工會直言，不該把所有暴力歸類為酒醉誤事，且不論醫護有無提告，國家都應追究當事人惡行。衛福部次長林靜儀則向法界喊話，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害救命治療的人是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出
漢來飯店事業群積極搶攻農曆新年商機，集結旗下三大據點，台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精彩活動。農曆大年初一的上午，三館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
內湖驚見「逛街柴」！偷溜離家出走逛大賣場 靠1物神助攻找到飼主
日前，北市內湖分局港墘派出員警，於執行巡邏勤務時接獲報案，表示在某大賣場內，發現一隻迷路的柴犬，獨自在通道間徘徊，疑似與飼主走失，考量犬隻安全及賣場營運秩序，賣場人員遂通報警方協助處理。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
替代役男踹椅背與司機爆口角被丟包台64高架 遭4車輾斃駕駛刑責曝光
新北市台64線快速道路西向27.5公里附近，昨天（25日）凌晨發生1起驚悚的死亡車禍，25歲的替代役男溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，因多次踹車門及椅背遭駕駛林男制止引發口角，被請下車丟包，倒臥在快速道路上，相繼遭4台汽車輾過，當場爆頭慘死，相關駕駛到案說明，後續將依「過失致死罪嫌」，將包含林男等5名駕駛移送新北地檢署偵辦三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
又是中共指使？港人台北開泰拳館遭潑紅漆 本人曝「時間點太巧」
即時中心／温芸萱報導香港人湯偉雄移居台灣，在台北士林開設泰拳工作室，去年11月遭潑紅漆。湯偉雄表示，事件發生在他發表文章呼籲港人不投票後，懷疑中共指使。警方調查，嫌犯疑似也是香港人，陸委會指出嫌犯已離境，不排除中共跨境鎮壓可能。湯偉雄強調，雖然擔心安全，但不會因此停止在台支持香港民主的行動，並感謝警方及移民局迅速處理事件。在台灣經營泰拳工作室的香港人湯偉雄，去年11月在香港立法會選舉期間曾發表文章，呼籲港人不要投票，事後遭中共通緝，不久後工作室就遭潑紅漆，事件引發關注。湯偉雄今日出面表示，當天發現工作室被潑漆後立即報警，由於擔心安全問題，他一度不敢進入工作室。他指出，這是他開業以來第一次遇到這種事件，時間點與自己為香港發聲的文章發表極為巧合，讓他難免懷疑背後可能有中共策劃。警方調查發現，潑漆的嫌犯疑似也是香港人。對於是否有中共支持，湯偉雄坦言，他確實有這個疑慮，認為一般民眾不會特地從海外飛來台灣犯案，而且自己並未與他人有金錢糾紛或私人恩怨。對於是否擔心再次遭潑漆或個人安全問題，湯偉雄表示，他確實有些擔心，但警察與移民局反應迅速處理此事，他不會因此停止在台灣舉辦支持香港民主的活動，也希望透過自身行動讓更多人關注香港局勢。而陸委會則表示，相關案件中兩名香港嫌犯事後已離境，不排除中共涉及跨境鎮壓可能。原文出處：快新聞／又是中共指使？港人台北開泰拳館遭潑紅漆 本人曝「時間點太巧」 更多民視新聞報導打趴蔣萬安奇兵出現？前立委突公開致歉 挺「她」出戰台北市長社群瘋傳「開會超1.5小時？Alex都爬完101了」 網友：新時間單位前行政院官員淪共諜！遭台商吸收返台接觸里長 高檢署起訴2人民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
虐死「剴剴」保母姐妹二審維持原判 理由出爐
高等法院27日上午針對保母劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童「剴剴」案二審宣判，駁回上訴，仍維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑刑度。法官認為劉彩萱姐妹見剴剴沒有親屬前來、主管機關又未能發揮有效監督，便將剴剴視為宣洩情緒的工具，其生前遭受的凌虐、恐懼連一般成年人都無法承受，還互相交換、評論虐童心得「以虐取樂」，原審量刑並無不當，因此駁回上訴，維持原判。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年
社會中心／綜合報導帶您關心1歲男童「剴剴」被惡保母凌虐致死案件，上午二審宣判結果出爐，上訴駁回，也就是維持一審原判，其中，施虐的保母劉彩萱，一樣被判無期徒刑、她的妹妹劉若琳則是18年有期徒刑。剴剴家屬沒有到場，但剴剴外婆律師轉達外婆心情，表示「這是她一輩子的痛」，讓人非常心疼。十幾名"剴剴戰士"在高院門前手舉牌子、高聲歡呼，劉姓保母姊妹倆虐死1歲男童剴剴，二審宣判結果出爐，維持一審原判，保母劉彩萱無期徒刑，妹妹劉若琳18年徒刑，民間團體在外面一得知結果，互相擁抱哭泣。剴剴家屬沒有現身，不過外婆律師到庭聽判，一得知法官維持原判，也卸下心中大石，轉達外婆心聲。犯罪被害人保護協會律師曾宿明表示，主要是外婆的部分，她表示這是她一輩子的痛，也是一輩子帶著虧欠跟贖罪的心情在度日，她希望這案子這樣血淚的教訓能夠喚起社會對兒童的重視保護以及制度面的重新檢討。惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）回顧這起案件，檢方查出，2023年9月開始，劉彩萱對剴剴長達115天凌虐，包含餵食廚餘、身體對折塞入水桶、牙齒被打斷、全身多處骨折等等，非常駭人，導致剴剴身上多達42處傷口，最後傷重不治；妹妹劉若琳則是知情不阻止，保母姊妹的惡劣行徑，引發社會公憤。這次宣判除了民間團體來聽判，藝人郁方也親自到場，哽咽謝謝法官。惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）原先預計到場的101董座賈永婕因為開會臨時喊卡。至於之後會不會再上訴，就等後續結果，對於家屬以及關注本案的人來說，只希望能夠透過法律嚴懲保母姊妹，讓她們為此付出代價。原文出處：剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年 更多民視新聞報導剴剴外婆傷痛難平、無法到庭聽判！ 律師代為轉達「是一輩子的痛」頂大男遭計程車「怒丟包台64」4車輾過慘死！律師揭司機下場慘了肉搜怒公布土城割喉案乾哥乾妹個資 男大生挨告遭判3月、緩刑2年民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言