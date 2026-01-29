台東160族人尚未完成登記 原民身分恐遭取消

最近台東市刻印章商家來了不少更改姓名的原住民朋友，由於可以改回非原住民父親的姓，但必須並列一長串的族名，印章就要改，而且為了順應族名長度，要刻成橫式印章才能到金融機構辦理金融業務。不過有族人說，不是所有金融機構都有這樣的要求，有的可以採認方形中文的印章，有的卻要使用並列族名的印章，很困擾。

族人王小姐表示，「A銀行可以讓我通過這個印鑑證明，可是到B銀行他就不讓我通過，就是沒有很統一 變成我要跑好幾趟。」

族人孫先生指出，「包含他的健保卡、銀行，甚至他的保險很多東西都要變更，這個實在是一個很困擾的事情。」

會出現這樣的狀況，是由於《原住民身分法》修法後，原住民與非原住民通婚的子女受父母一方單獨監護下取得原住民身分，在2026年1月5日前要到戶政事務所完成取用或並列傳統族名，或從原住民父親或母親的姓氏做登記，否則會喪失原住民身分，因此才有許多原住民到戶政事務所改名。但到現在還有許多原住民因為種種原因沒有辦理，台東市就還有160多位族人還沒改名。戶政事務所表示已經寄發通知書，要求趕快來辦理。

台東市戶政事務所主任賴彥廷說明，「接下來的話在通知期限30天之後，我們會走一個叫催告程序，那催告的時間不會少於7天。」

台東市戶政事務所表示，族人被催告後還是沒來辦更名就必須中斷原住民身分，但未來還是可以提出相關證明，重新申請取得原住民身分辦理登記。