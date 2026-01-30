台東2月起試辦智慧停車 2路段前5分鐘免費 火車站周邊搶先體驗

台東火車站周邊路段2／1起試辦「智慧停車無紙化開單」。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東火車站周邊路段2／1起試辦「智慧停車無紙化開單」。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東智慧停車再進步，台東縣政府宣布自2月1日起，於台東火車站周邊路段試辦「智慧停車無紙化開單」，不僅導入自動感應技術，更推出「前5分鐘免費」彈性措施，並因應農曆春節推出2月份市區路邊停車全面9折優惠，讓停車服務更友善有感。

常去車站載家人的林先生表示，以前只是臨停一下接人，都要擔心被收費，現在有5分鐘緩衝，能大幅減少趕時間的壓力「有5分鐘免費寬限，對接送者來說非常貼心，也比較不會為了省錢在紅線亂停」，附近伴手禮業者楊小姐則認為，無紙化雖然環保，但對不擅長操作手機的老人家可能需要一點時間適應，希望能加強現場宣導。

廣告 廣告

台東火車站周邊路段2／1起試辦「智慧停車無紙化開單」。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府說明，首波智慧停車試辦路段包含台東市安和路101巷（41格）及新站路106巷（19格），共計60格車格。試辦期間將以車格旁的「智慧柱」自動記錄停車資訊，現場不再張貼紙本繳費單。民眾停車離開後，僅需掃描智慧柱上的QR-CODE，即可線上即時查繳。

更多中時新聞網報導

吳宗憲證婚開黃腔逗新人

吃便當也算 國旅2.2億旅次 立委批灌水

邱偲琹大方推薦韓國男很不錯