台東2高中生學習不忘奉獻偏鄉 獲台新青少年志工菁英獎

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〔記者黃明堂／台東報導〕第26屆台新青少年志工菁英獎日前公布得獎名單，其中，國立台東女中黃銘暄及公東高工楊鍾曜兩位學生，獲全國僅120名的「奉獻獎」，表現相當亮眼，縣長饒慶鈴特別頒發紅榜表揚，肯定兩位同學長期投入志願服務，運用自身專長投入公益，讓更多人看見青年世代對社會的關懷與行動力。

獲獎的黃銘暄長期關注偏鄉教育及母語文化傳承，除投入偏鄉英語教學，也透過說故事、影音創作及社群平台分享客語文化與國際交流經驗，希望以年輕世代熟悉的方式，讓更多人認識語言文化的價值。另一位楊鍾曜則結合自身木工專長，參與校園修繕、公益義築及技藝推廣，並投入災後環境整理與物資協助，以實際行動改善偏鄉學習環境，發揮技職教育「做中學、學中做」的精神。

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縣長饒慶鈴表示，青年志工的價值不只在於服務時數，更重要的是願意主動看見地方需求，並以自己的能力付諸行動。今年獲獎的兩位學生，一位投入語言教育與文化推廣，一位透過木工技藝參與公益修繕與義築服務，展現出青年多元且充滿創意的公益能量，也讓外界看見台東青年溫暖、踏實且願意付出的特質。

社會處長陳淑蘭表示，縣府持續推動青年志願服務，並透過志願服務推廣中心整合各局處與民間團體資源，提供志工培力、媒合及服務參與平台，鼓勵不同年齡層投入公益行動。目前台東縣志工人數已達7013人，服務領域涵蓋社福、教育、文化、環保及社區關懷等多元面向，114年累積服務時數達25萬1810小時，服務人次超過347萬人次。

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