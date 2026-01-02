台東2026跨年晚會採購案 縣府說明依法辦理 成效亮眼

台東二0二六跨年晚會採購案，縣府說明依法辦理，成效亮眼。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東「二０二六跨年晚會」，歌手張惠妹跨年夜在台東嗨唱，但外界質疑「二十萬資本額公司吃下三千五百萬標案」，引網友關注。台東縣政府二日提出說明，「台東國際地標二０二六跨年活動」採購案辦理過程，均依《政府採購法》及相關規定辦理，符合法定規範，且晚會成效亮眼，感謝各界合作及支持。

台東《東！帶我走二０二六》，今年由天后張惠妹回家鄉坐鎮，號召多組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚家鄉，攜手A-Lin、玖壹壹等熱力演出，現場破十萬人，線上直播再吸三十萬人，跨年倒數後施放八千發高空煙火，線上線下合計逾四十萬人，共同迎接二０二六年，展現最強跨年演唱會氣勢。

但活動結束後，有部分網友對此活動採購案表示關注，質疑三千五百萬元的標案，由資本額僅二十萬元的公司得標，對廠商履約能力與評選標準引熱議。

縣府說明，有關「台東國際地標二０二六跨年活動」採購案，外界關注決標予資本額二十萬元的公司，此案辦理過程均依《政府採購法》及相關規定辦理，符合法定規範。

此次跨年活動整體執行成果亮眼，無論線上或線下參與人次均創下佳績，活動品質與規模獲得各界肯定，成功打造具代表性的跨年演唱會，成為全台第一的跨年活動指標。

縣府感謝團隊跨局處及地方各界與相關單位的通力合作，以及國內外觀眾的熱情參與，讓跨年晚會活動順利圓滿，未來也將持續以嚴謹專業態度推動各項活動。