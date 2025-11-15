台東2040位教師遭排除健檢補助 議員批：連工友都有

台東縣政府暨所屬機關學校員工健檢補助未涵蓋部分教職人員，縣議員黃治維要求比照其他縣市全面納入。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府補助所屬機關學校員工健檢，但補助對象未涵蓋專任教師、代理代課教師與專任教練等教職人員。縣議員黃治維在議會質詢時建議，比照其他縣市將教師全面納入補助範圍，以強化留才。教育處則回應，將持續檢討相關福利並再行研議。

黃治維表示，有調至外縣市的教師向他反映，「在台東服務這麼久，才知道被排除在健檢補助對象之外」。依現行健檢補助規定，學校僅限編制內行政、工友、技工、駕駛、校警與約聘雇人員，每2年補助4500元；專任教師、專任教練、公幼契約進用人員及代理代課教師均未列入。

他質疑，「為什麼學校的連工友跟駐衛警都有健檢補助，唯一沒有的就是教師」。他指出，若以全縣2040位國中小教師估算，每人每年平均補助僅需2000多元，總預算約400多萬，金額不算高。若教師族群缺乏基本健檢保障，未來一旦生病請長假，將使校內面臨人力匱乏的問題，且陷入惡性循環。

教育處長蔡美瑤回應，現行計畫補助對象僅有行政人員，所以教師要兼任校長、主任、組長等職才享有健檢補助，其餘教師未列入，後續會將教師健檢補助一併列入研議；縣長饒慶鈴坦承，這部分是「內部未注意到的缺口」，縣府近年已持續檢討教師福利，包括調降行政教師授課時數、整修偏鄉教師宿舍、提高教師節禮金等，提升留任意願。

