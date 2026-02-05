台東33年五星級溫泉飯店知本老爺宣布這天起暫停營業 3月啟動大改裝

台東在地經營33年的知本老爺酒店獲得許多旅客推薦，但最近業者宣布將於今年3月暫停營業。（圖／翻攝自臉書／知本老爺酒店Hotel Royal Chihpen, Taiwan）

創立至今已33年的台東知名溫泉地標「知本老爺酒店」，於今（5）日正式宣布將啟動開館以來最大規模的「煥新計畫」。業者為提供旅客更精緻且舒適的住宿體驗，飯店計畫自2026年3月1日起暫時停止住宿、溫泉及餐飲等各項服務進行全面改裝，預計於9月以全新面貌重新開館。

知本老爺酒店透過臉書粉專公告，此次大規模整修是為了將台東的山海靈魂深度融入空間與體驗中。業者表示，過去33年來飯店陪伴無數家庭度過悠閒時光，是知本溪畔最具代表性的渡假選擇，而這次「暫別」是為了在秋天迎來更完美的重逢。

業者指出，知本老爺整修期間，飯店將對硬體空間進行重塑，提升整體服務品質，期盼能在9月轉型為更懂台東、更具現代吸引力的渡假場所。雖然館內服務因施工暫停，但知本老爺的職人款待精神仍將以不同形式延續；飯店宣布將與「台東慢食創生基地」及「翠安儂甜點餐酒館」展開限時跨界合作，讓老顧客在改裝期間，依然能品嚐到熟悉的「老爺味道」。

業者最後強調，這段暫時的留白是為了創造未來更令人嚮往的驚喜，也邀請所有曾在這裡留下回憶的旅客，與他們一同倒數，期待9月飯店以新風貌登場。

