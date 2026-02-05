台東33年五星級飯店宣布「暫停營業」！知本老爺證實了

生活中心／彭淇昀報導

台東33年「知本老爺酒店」宣布暫停營業！業者表示，3月1日將啟動大規模煥新計畫，預計9月重新開幕，暫停館內餐飲、溫泉與住宿服務。

知本老爺酒店宣布於3月1日啟動大規模煥新計畫，預計9月嶄新開幕。（圖／知本老爺提供）

知本老爺酒店指出，本次改裝重點鎖定3大體驗升級，首重餐飲革新，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味；次為「親子友善空間」，將全新打造寓教於樂的兒童育樂室，提供結合玩中學的分齡教具，滿足現代家庭的放電需求；三為「療癒場域再造」，心采風呂與寬SPA全面換上溫潤木質設計，營造沉靜放鬆的私密氛圍。

此外，同步於公共空間導入友善環境建材，翻新機電設備以提升舒適度，透過食、遊、住的全面進化，回應當代旅人對質感度假的期待。

知本老爺酒店提醒，休館改裝期間，團隊將與「台東慢食創生基地」及「翠安儂甜點餐酒館」展開限時合作，由飯店主廚進駐，以在地食材呈現職人料理，延續老爺款待精神。不過，知本老爺自3月1日起暫停館內餐飲、溫泉與住宿服務，期待於9月以全新面貌，迎接旅人回歸體驗專屬台東的療癒時光。

另外，經營長達25年的北投「皇池溫泉御膳館」也宣布，將於今年3月底暫停營業。根據《TVBS》報導，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛表示，改建計畫已規劃十幾年，並非結束營業，而是轉型升級，未來將以峇里島度假風格的溫泉飯店重新亮相，預計蓋建時間約需3年，未來招牌砂鍋粥絕對會繼續供應。她也提到，早在1、2年前就開始停賣泡湯券，提早準備改建事宜，以避免消費爭議。

