台東33年老字號飯店 宣布暫停營業 業者揭未來動向

台東經營33年的飯店「知本老爺」今（5）日宣布，將於3月1日起暫時停業，實施大規模煥新計畫。

知本老爺暫停營業

知本老爺今日18時08分於臉書宣布，將於3月1日起暫停住宿、溫泉、餐飲服務，並啟動開館以來最大規模的「煥新計畫」，預計於9月以全新面貌與顧客見面。

知本老爺表示「33年來，我們聽著知本溪的水聲，迎接過無數家庭的笑聲，為了讓這份山林裡的悠閒，能有更精緻舒適的呈現，我們將深度重塑空間與體驗，把台東的山海靈魂，裝進煥然一新的老爺裡」。

貼文一出網友留言「期待嶄新的知本老爺」、「全家都非常愛知本老爺的湯，但設施真的舊了，期待翻修後的知本老爺」，紛紛期許老字號飯店的新面目。

北投皇池也熄燈

除了知本老爺，北投知名溫泉會館「皇池」也傳出業者將在3月底熄燈，違建的一館和三館將會進行拆除，改建成飯店。

