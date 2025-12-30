台東5組4K鏡頭君直播 線上迎接2026跨年及第一道曙光

〔記者黃明堂／台東報導〕迎接2026年的跨年、迎曙光，台東縣政府將透過縣內5組4K即時影像鏡頭直播，讓民眾無論身在何處，都能一同感受這份新年的祝福與美麗曙光。

台東縣政府表示，根據中央氣象署資料，全台最早迎接曙光的地區，將從台東縣蘭嶼鄉日出6時30分的曙光開始，隨後成功鎮三仙台6時34分、太麻里鄉曙光園區6時35分的時間，也將見證這個美麗的景象。而位於海拔2722公尺的南橫埡口，則與蘭嶼的曙光幾乎同步，為跨年活動增添更多的精彩。

縣府交觀處指出，縣政府先前已在縣內架設10支即時影像，地點分別位於南橫埡口、池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽、鯉魚山以及多良車站，皆為熱門的觀光亮點，其中，華源曙光觀景台、杉原灣、南橫埡口、金樽、鯉魚山等5處即時影像皆可觀看曙光。

