台東6.1地震南部有感！ 高捷急停駛 耶誕演唱一度暫停

高雄市 / 綜合報導

南部地區震度都達3級，高雄捷運跟輕軌，地震當下隨即啓動進站清車的SOP作業，乘客全都被請下車。

地震感測儀通報說：「3，2，1，抵達。」屏東竹田鄉居民家中，自行安裝的地震感測儀，第一時間發出通報，接著就開始搖搖晃晃，本來在廚房準備晚餐的民眾，地震一來，嚇得往客廳衝，屏東居民說：「地震，跑，跑，跑，啊，跑。」

還有安親班的小朋友，全都躲進桌子下，不只屏東，南部地區都很有感，尤其住高樓的，高雄仁武區15樓高的住戶，魚缸裡的水晃很大，整個還溢了出來，還有百貨大賣場內的餐廳，民眾說：「喔，整個在搖。」吊燈也是左右大搖擺，地震當下，大家都好害怕。

廣告 廣告

在高雄中央公園，舉辦的耶誕演唱活動，一度暫停，還有高雄捷運，高捷車廂廣播說：「因行車調度原因，將臨時停車。」高捷公司第一時間，啓動進站清車的SOP作業，乘客全都被請下車，而這時間剛好是下班下課的尖峰期。

記者VS.學生說：「要怎麼回去(他爸爸來載)，要怎麼回去(我們家長來)，喔，找家長來。」還有人飯局因此延誤了，民眾說：「本來有約餐廳，剛剛還有打電話去跟人家改時間。」只能叫多元計程車，趕快趕到餐廳去，而輕軌跟捷運隨後，在晚間的6點4分，6點19分恢復正常營運，24日下午5點47分，發生規模6.1地震，南部地區震度達3級，民眾都相當有感，大家都祈禱，在這平安夜能一切平安。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄輕軌延長營運時間 7/12起延長至晚上22:30

疑領隊帶頭違規闖輕軌 高捷：違規屬實最高罰7500元

颱風樺加沙來臨 高雄輕軌樹木傾斜儀即時監測

