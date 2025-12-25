台東6.1地震只是前奏？專家示警：花東未來需注意規模7以上強震

昨(24)日台東卑南鄉發生規模6.1強震，到今天仍餘震不斷。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 台東卑南鄉昨(24)日發生規模6.1強震，到今天仍餘震不斷，不過，這可能不是近日最強的地震。地震專家郭鎧紋指出，這起地震發生在「縱谷斷層系統」上，2022年開始縱谷斷層的地震就非常活躍，從歷史資料看來，未來能量累積後，該系統未來發生規模7以上強震機率很高，提醒大家要特別注意。

台東卑南鄉昨天下午5時47分發生規模6.1地震，相當於0.7顆原子彈威力，地震原因是菲律賓海板塊擠壓後騎到歐亞大陸板塊之上，震央靠近利吉斷層，地震深度僅11.9公里，最大震度5級。且後續就餘震不斷，直到今日下午，花東地區靠近鹿野斷層與中央山脈斷層，已連續發生8起餘震。

對此，地震專家郭鎧紋示警，未來可能會出現更強的地震。郭鎧紋表示，這起地震位於「縱谷斷層系統」，全長約147.5公里，呈現東北走向，南起台東市，往北經過台東縣卑南、鹿野、關山、池上，並延伸到花蓮縣富里、玉里、壽豐、吉安，瑞穗斷層、池上斷層、玉里斷層、鹿野斷層、中央山脈斷層、利吉斷層也都屬於這個系統。

根據歷史資料，「縱谷斷層系統」過去曾發生過不少規模7以上強震，且從2022年開始就逐漸活躍，當年9月17日台東關山先發生規模6.6地震，隔天台東池上又出現6.8地震，而在2024年4月3日，花蓮壽豐也發生規模7.1強震；台東昨天卑南地震規模雖僅有6.1，但從上述歷史資料看來，未來能量累積後，該系統再發生規模7以上強震機率很高，提醒大家特別注意。

