台東6.1地震只是警訊！郭鎧紋示警：恐有規模7↑強震

台東24日發生規模6.1地震，深度為11.9公里，最大震度則在台東卑南4級，全台都有感，也讓外界好奇是否會有餘震。地震專家郭鎧紋對此發出警示，這起地震不僅開啟了新的地震序列，更反映出台灣東部龐大的「縱谷斷層系統」已進入高度活躍期。他提醒，規模 6 的地震都是「預警訊號」，未來不排除有發生規模 7 以上強震的可能性。





郭鎧紋指出，縱谷斷層是台灣最不穩定的斷層之一，不可低估它的威脅性。（圖／翻攝自台灣地震模型（TEM）研究團隊）

郭鎧紋指出，這次地震發震點位於「縱谷斷層」的最南端。這個地底系統非常龐大且複雜，從台東市一路向北延伸至花蓮吉安，全長約 147.5 公里，跨越卑南、池上、玉里、瑞穗、壽豐等 13 個鄉鎮市。這個系統包含多條知名及未知的斷層構造，是台灣最不穩定的地帶之一。郭鎧紋也引述歷史紀錄說明（如下），直言縱谷斷層的威脅不可低估。

1951年系列地震： 當時花東縱谷曾接連發生規模 7 以上的強震。10 月份花蓮外海先爆發 7.1 與 7.0 強震；11 月份玉里與池上之間又發生 7.1 大地震，導致多處斷層同時錯動。 近年震災： 從 2022 年的關山（規模 6.6）、池上（規模 6.8），到 2024 年 4 月的花蓮強震（規模 7.1），顯示該斷層系統已趨於頻繁活動。

郭鎧紋提醒，縱谷斷層系統中有3個斷層百年沒發生規模7以上地震，須高度關注。（圖／郭鎧紋提供）

此外，郭鎧紋特別點名，縱谷斷層系統中仍有部分區塊累積了龐大能量，且「已百年沒發生規模 7 以上地震」，須高度關注的斷層有以下3個，奇美斷層、利吉–鹿野斷層、池上斷層北段。郭鎧紋指出，台灣處於板塊交界帶，縱谷斷層發生規模 7 以上的強震「很正常」。雖然地震無法預測，且本島不至於像海溝型地震出現規模 8 的極端強度，但規模 7 已足以造成嚴重破壞。同時也提醒，平安夜的餘震預計將持續一周，國人應維持高度防災警覺，從日常生活中的防震措施做起，將災害可能帶來的損失降到最低。

郭鎧紋提醒24日發生在台東的規模6.1地震，其餘震在未來1週都有可能發生。（圖／郭鎧紋提供）





