台東6.1地震只是開始？1活躍斷層「貫穿花東」 專家：不排除規模7強震

記者蔣季容／台北報導

台東縣卑南鄉24日17時47分發生規模6.1地震。（圖／郭鎧紋提供）

台東縣卑南鄉24日17時47分發生規模6.1地震，最大震度5弱，全台19縣市有感。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模6.1地震相當於0.7顆原子彈，明年春節前後發生規模6以上地震危機暫時解除。不過他也提醒，台灣東半部的縱谷斷層自2022年台東規模6.6及6.8地震後就非常活躍，未來不排除出現規模7以上地震。

台灣相隔119天後再現規模6以上地震

郭鎧紋先前統計，今年1月21日春節前嘉義大埔發生6.4地震後，截至12月17日台灣已連續112天沒有發生規模6以上地震。歷史統計平均100天會發生1次，當時推估下次發生規模6以上地震時間可能在明年春節前後，不過昨天台東發生規模6.1地震後，春節前後再發生規模6以上地震機率便降低。

然而，郭鎧紋提到，台灣東半部地底斷層錯綜複雜，統稱為「縱谷斷層系統」，南起台東市，往北經台東縣卑南、延平、鹿野、關山、池上、花蓮縣富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐至吉安，大致呈東北走向，全長約147.5公里，為向西逆衝兼左移的斷層。

台灣東半部地底斷層錯綜複雜，統稱為「縱谷斷層系統」。（圖／翻攝自台灣地震模型TEM2020）

郭鎧紋指出，1951年花東的縱谷斷層曾發生一系列地震，當年10月22日，花蓮外海發生規模7.1及7.0的強震，造成米崙斷層錯移。同年11月25日在玉里和池上之間又發生一起規模7.1地震，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層的錯移。

縱谷斷層活動頻繁 恐有規模7以上強震

郭鎧紋表示，近年來，縱谷斷層的活動也相當頻繁。2022年9月17日，台東關山發生規模6.6地震，隔天池上再出現規模6.8地震；2024年4月3日，花蓮壽豐也遭遇規模7.1的強震。而今年平安夜發生的規模6.1地震，則被認為位置落在縱谷斷層的最南端區域。

針對未來風險，郭鎧紋說，從歷史與近年地震紀錄來看，縱谷斷層自2022年起便進入活躍期，雖然已多次釋放規模6以上的能量，但整體能量累積尚未完全消化，加上影響範圍廣泛，仍存在風險。包括奇美斷層、利吉－鹿野斷層以及池上斷層北段等構造，皆已超過百年未發生規模7以上地震，未來是否再度活動，仍需密切留意。

郭鎧紋也強調，相較於台灣東側的琉球海溝可能出現規模8以上地震，本島內的斷層系統雖然規模相對較小，但就縱谷斷層而言，發生規模7以上地震並非異常現象。他提醒，地震發生時間與規模無法精準預測，加上台灣位於板塊交界帶，地震風險本就存在，民眾應從平時落實防災準備與正確應變觀念，才能在強震來臨時將傷害降到最低。

