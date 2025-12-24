台東6.1地震 全台有感

台東地區24日傍晚發生芮氏規模6.1地震，一處賣場貨架物品散落一地，員工地震後忙著收拾殘局。 （中央社）

記者傅希堯、鄭錦晴∕台北、台東報導

台東縣卑南鄉二十四日下午五時四十七分發生規模六點一地震，震源深度十一點九公里，屬於淺層地震，台南地區也測得三級震度。氣象署地震測報中心提醒在未來三天至一週可能會有五點五至六之間的餘震。

地震發生時，卑南鄉強烈搖晃，民眾驚慌往屋外逃；店家商品掉滿地，關山到金崙間火車暫停行駛，車站擠滿等候的乘客；台東岩灣監獄外牆嚴重擠壓龜裂，附近居民擔心收容人逃脫，緊閉門窗；獄方回應，無任何收容人逃獄或受傷情事，請社會大眾安心。

氣象署地震測報中心主任吳健富晚間在記者會中表示，這起地震屬極淺層地震，鄰近地區震動幅度也相對較大，台東縣台東市、花蓮縣富里鄉、屏東縣山地門鄉都有四級震度，嘉義、台南、高雄有三級震度；大台北地區在盆地效應或高樓影響下，也有較明顯的晃動感受。

吳健富表示，地震成因主要是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞所產生，這個區域地震深度大部分屬於淺層地震，台灣約有七成的地震發生在東部，屬於地震頻繁發生的區域；提醒在未來三天至一週可能會有五點五至六之間的餘震。

由於是極淺層地震，搖晃劇烈，台東市柳州街大樓發生電線走火，住戶緊急往外面空地跑，所幸有人拿滅火器即時撲滅，未釀成更大災害。不少商家物品掉滿地，損失不小，店家忙著清理，部分商店直接打烊。

台東火車站南下列車全線暫停，車站擠滿等候的人潮。從關山、台東到金崙等車站立即啟動接駁，確定無異狀後才重新通車。