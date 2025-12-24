台東6.1地震！國家警報狂響 氣象署示警：1週內恐再有5.5以上餘震

【緯來新聞網】台東地區24日傍晚出現明顯搖晃。中央氣象署地震測報中心指出，台東縣卑南鄉附近發生規模6.1地震，屬於極淺層地震型態，震源深度僅11.9公里，導致周邊多個縣市都有感。

台東24日晚間發生規模6.1地震。（圖／氣象署提供）

依中央氣象署發布的地震資料，地震發生在下午5時47分，震央位於台東縣政府北方約10.1公里處，最大震度出現在卑南鄉，達到5弱。由於震源位置接近地表，震動能量較易傳遞，使得感受範圍擴大。



氣象署隨後針對多個縣市發布災防告警訊息，包含台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣，提醒民眾注意安全。



地震測報中心主任吳健富於晚間說明，這起地震成因主要與歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊相互擠壓有關，該區域長期以來即為地震活動頻繁地帶。統計顯示，台灣約70的地震集中在東部地區，多屬淺層地震。



吳健富進一步表示，除了台東市出現4級震度外，花蓮縣富里鄉及屏東縣山地門鄉同樣測得4級，嘉義、台南與高雄則有3級震度；至於大台北地區，因盆地效應或高樓結構影響，部分民眾也可能感受到較明顯晃動。



他也提醒，未來3天至1週內，不排除還會出現規模介於5.5至6之間的餘震，民眾應持續留意相關資訊。



根據地震中心統計，以本次震央為中心、半徑30公里範圍內，歷年規模5.0以上地震共發生28起。其中最顯著的是2006年4月1日發生、深度7.2公里、規模6.2的地震，而本次規模6.1地震則為近年較大的事件之一。

