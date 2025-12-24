台東6.1地震！岩灣監獄石牆震出「長裂縫」獄方急點人數：無人脫逃

記者王浩源、羅欣怡／台東報導

台東岩灣監獄石牆震裂。（圖／記者王浩源攝影）

台東縣卑南鄉今（24）日發生芮氏規模6.1的有感地震後，又陸續有餘震，造成不少災情。其中位在台東的岩灣監獄經不起連續搖晃，外牆大量石塊崩落，牆面也出現裂痕，對此，獄方也緊急回應：「盤點後，無收容人脫逃，人員平安。」

獄方人員回報破損狀況。（圖／記者王浩源攝影）

監獄外牆裂出一長條裂縫，用水泥包裹住的石塊，一個又一個崩塌，滾落到車道上，附近居民拿著掃把幫忙清掃，避免天色昏暗下，有車輛經過沒發現而發生交通意外。

前所未見的情形，也讓附近居民議論紛紛，同時間，獄方人員也拿著手機拍照蒐證，並打電話回報外牆損毀的情形。

對此，獄方也在第一時間清查人數，確認人員全數平安，經第一時間全面盤點，無任何收容人逃獄或受傷情事，請家屬與社會大眾安心。

