台東6.1地震！氣象署：慎防規模5.5以上餘震

有賣場商品因地震掉落。（圖／東森新聞）





台東縣今（24）日17時47分發生規模6.1地震，近全台有感，中央氣象署地震中心於18時30分進行說明，並提醒「未來要防範規模5.5到6之間的餘震」。

地震報告

根據中央氣象署詳細地震報告，今日17時47分發生有感地震，震央位於台東縣卑南鄉，即在台東縣政府北方10.1公里，地震深度11.9公里，芮氏規模6.1。

台東發生6.1地震。（圖／中央氣象署）

地震中心說明

地震測報中心吳健富主任指出「這起地震屬於極淺層地震，地震規模超過6，對震央附近地區帶來不小的震度，包含台北都有2級震度」。

吳健富進一步解釋「這起地震原因為歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊，在台灣東部發生碰撞，台灣東部70％都發生在這邊，後續還要防範規模5.5到6之間的餘震」。

此外，吳健富進表示「這起地震達到國家級警報發布的標準，我們總共發了3報，除了基隆、金門、馬祖沒有達到標準，全台各地只要手機正常，就會收到通知，提醒民眾收到警報第一時間要做好趴下的防護」。

台東又震

不過，就在地震中心說明會結束後，台東卑南又於18時39分發生規模3.7地震，提醒民眾注意安全。

