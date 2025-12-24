台東6.1地震「高雄狂搖15秒」 陳其邁秒發文關心：請報個平安

陳其邁表示，「若有任何災情，請撥打1999通報，我們也會密切注意狀況。」（翻攝自臉書@陳其邁）

台東縣卑南鄉17時47分發生芮氏規模6.1、深度僅11.9公里的地震，全台19個縣市均響起國家級警報！高雄市長陳其邁在地震後1分鐘急發文關心市民「地震！您還好嗎？請報個平安」。

中央氣象署今（24日）指出，台東縣卑南鄉17時47分發生芮氏規模6.1、深度僅11.9公里的極淺層地震，其中台東縣卑南最大震度為5弱，高雄最大震度也來到3級。

稍早，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說明，台東卑南震度5弱，搖晃約1秒；震度4級的台東則約14秒，至於震度3級的高雄也有15秒，若加上高樓影響，感受會更久。

廣告 廣告

陳其邁在地震後1分鐘秒發文關心市民，「地震！您還好嗎？請報個平安！」同時指出，市府已請各公所、消防局、警察局回報狀況，並通知各機關查報災情，目前皆未受影響。

陳其邁除稱會密切注意相關狀況，也提醒， 地震時請盡量避免搭電梯，並牢記地震3字口訣「DCH」：趴低（Drop）、掩護（Cover）、 抓牢（Hold on），保持冷靜、注意安全。

不少網友紛紛留言報平安，「楠梓這邊沒事，只是在1樓也搖得很大力」「剛好在捷運上，為安全考量暫時停靠中」「搖很大又很久、岡山、嚇到了！」「平安，但真的蠻可怕的」「平安～但好晃還在暈」。

更多鏡週刊報導

台東地震「僅3縣市沒收警報」 氣象署提醒：1週內防規模6地震

快訊／國家級警報！台東卑南極淺層規模6.1地震 最大震度5弱

Kolas喊「我不是中國人」 國台辦扯：原民是「從中國移居的古越人」