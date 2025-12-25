台東6.1地震=0.7顆原子彈能量！ 未來一周不排除規模5以上餘震

台東縣卑南鄉昨（24）天晚間發生規模6.1的地震，對此地震專家郭鎧紋指出，規模6.1的地震相當於0.7顆原子彈威力，這次地震原因是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊，屬於淺層地震，未來一週不排除有規模5以上的餘震；而明年農曆春節前後發生規模6以上的地震，機率稍微降低。

郭鎧紋今（25）天提到，台東卑南規模6.1地震有95%機會為主震，未來三天大概5%機會才可能出現比規模6.1更大的地震，讓原先的主震就變成前震，他表示東部下方有多條斷層，可以統稱為「縱谷斷層」。

郭鎧紋指出，這個主震變成前震的機會大概有5%，這個機率不是很高，因為主震規模6.1，所以出現規模5的餘震都算是很正常的現象，所以未來1個禮拜還是要注意餘震的發生。

郭鎧紋也透露明年農曆春節、節後可能發生規模6以上地震的機率不高，他表示地震無法預測，僅能透過統計數據平均值推測，每100天會出現一個平均值規模6的地震，以這樣的機率，計算到明年2月春節前後，大概有一半機率會跨越春節，不過他也強調，地震可能今天發生或明天發生，不一定會拖到春節。

