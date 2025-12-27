台東6.1強震前 新港漁港捕3「地震魚」 漁民直呼離奇

台東縣卑南鄉24日下午發生規模6.1強震前夕，距離震央約60公里外的成功鎮新港漁港，有漁民一口氣捕獲3尾俗稱「地震魚」的深海魚類，引發議論。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

動物先覺？台東縣卑南鄉24日下午發生規模6.1強震前夕，距離震央約60公里外的成功鎮新港漁港，竟有漁民一口氣捕獲3尾俗稱「地震魚」的大型深海魚類，單尾重量約8至10公斤。漁民事後回想，不禁直呼「這種巧合太不可思議！」

漁民張順堯指出，同時捕獲3尾地震魚相當少見，其中最大尾重達10公斤，其餘兩尾分別為8.3公斤與8公斤。他表示，不僅捕獲機率低，當天下午還真的發生強震，「時間點實在太巧了」，也讓不少人忍不住聯想，地震魚是否真具預知能力。

不過，專家闢謠指出，所謂的「地震魚」泛指多種深海魚類，包括粗鰭魚、皇帶魚等，目前並無科學證據證實其與地震之間具有直接關聯。東部海域較常見的是皇帶魚，屬於具有日夜洄游特性的深海魚種，只要掌握其棲地與活動習性，再加上漁具與設備齊全，捕獲並非難事。

3尾地震魚上岸後，隨即送往新港漁市場拍賣，以每公斤百元以上價格售出。餐廳業者多以清蒸方式料理，口感水嫩細緻，被老饕視為「紅喉魚」的平價替代選擇。

