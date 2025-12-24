台東6.1強震搖滾區！民眾逃生放棄牛排 麥當勞招牌狂晃

國家警報響！中央氣象署24日下午5時47分，台東卑南發生芮氏規模6.1極淺層地震。然而，台東有民眾當時正在貴族世家享用晚餐，沒想到被這起地震嚇到，趕緊逃出外面，由於劇烈地的搖晃也讓他驚呼：「台東貴族世家搖滾區」。

有民眾於社群平台Threads上發文並附上一段影片，畫面中可見，台東卑南鄉稍早發生芮氏規模6.1的極淺層地震，當時正在貴族世家享受平安夜晚餐的人們，突然被強烈的搖晃嚇到，紛紛跑到外面空地避難。

從貼文中也可以看到，大家神情驚慌，甚至連麥當勞的招牌都明顯搖晃，場面相當驚心動魄。原PO更驚呼：「台東貴族世家搖滾區，大家都還好嗎？」希望大家平安！

