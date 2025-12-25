台東6.1強震搖落朝安堂9骨灰罈 生命園區11櫃位開啟

台東縣卑南鄉朝安堂納骨塔因6.1強震傳出骨灰罈掉落事故，經鄉公所二次巡查，再發現1個骨灰罈受損，掉落數量由原先8個增至9個。（蕭嘉蕙攝）

家屬接獲通知後前往朝安堂納骨塔，處理掉落的骨灰罈。（蕭嘉蕙攝）

台東縣卑南鄉朝安堂納骨塔因昨（24）日規模6.1強震傳出骨灰罈掉落事故，卑南鄉公所今（25）日巡查時，再發現1個骨灰罈受損，掉落數量由8個增至9個，受損情形主要集中在五樓；另台東市生命園區亦受影響，有11個櫃門因受震開啟，但骨灰罈未掉落。

卑南鄉公所殯葬所長吳澲宏指出，昨晚震後初步盤點五樓有8個骨灰罈掉落；今晨再次全面檢視時，發現另有1個骨灰罈受損。

殯葬所昨晚已陸續通知相關家屬，今早家屬陸續到場，將掉落的骨灰罈重新安置，另有部分民眾因擔心情況，自行前往查看。吳澲宏表示，目前骨灰罈部分多由家屬協助處理完成，其餘如天花板及相關設施的受損情形，則由所內同仁持續進行整理與復原作業。

台東市長陳銘風（右）勘查台東市生命園區震後狀況，園區內有11個櫃門因受震開啟，但骨灰罈本體均未掉落。（台東市公所提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東市生命園區方面，經全面檢視，並未發生骨灰罈掉落或結構性損壞情形，僅有11個櫃位因門板受震開啟，導致罐蓋掉落並出現破損，骨灰罈本體皆未受損，安全無虞。台東市長陳銘風表示，園區同仁已於第一時間逐一通知相關家屬說明狀況，並協助後續處理，未來將持續加強巡查與防震措施，確保園區安全與家屬權益。

